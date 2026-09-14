📷❗️Компания General Atomics Aeronautical Systems представила новый беспилотный летательный аппарат Wildfire, предложенный ВВС США в рамках программы Massed Modular Aircraft как более дешевая и эксплуатационно менее чувствительная к потерям альтернатива MQ-9A Reaper.
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