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Синоптик пообещал петербуржцам оттепель в конце недели

Уже в четверг вечером температура воздуха в Петербурге перейдёт через ноль градусов. После субботнего дождя в Петербург и Ленобласть снова пришли морозы: в Лодейном поле температура ночью опускалась до -21 градуса, в Волосово и Гатчине было -19, а в городе на Неве — от -9 до -11 градусов.

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