Автоэксперт Сажин: моторное масло замерзает при температуре около -30 градусов

Низкие температуры зимой могут серьезно повлиять на работу автомобиля. Владельцам машин важно знать, какие предельные значения выдерживают разные технические жидкости, сообщил автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.
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