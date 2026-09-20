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Zelensky says he will meet Trump in New York as U.S. seeks peace deal

Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Sunday he will meet with U.S. counterpart Donald Trump in New York this week as Trump seeks a peace deal.

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