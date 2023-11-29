Более 600 человек без воды, режим повышенной готовности объявили в Борзе

Власти забайкальского города вынуждены в мороз прокладывать новые трубы, чтобы вернуть воду в дома.В Борзе больше нет воды в скважине, которая обеспечивала пять пятиэтажек, школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.