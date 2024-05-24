Xiaomi представила смартфоны Poco F6 и F6 Pro с впечатляющей производительностью и достойными дисплеями

За последние дни Xiaomi представила две новые модели своих смартфонов - Poco F6 и Poco F6 Pro. Оба устройства относятся к среднему классу и обладают впечатляющей производительностью и достойными дисплеями.
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