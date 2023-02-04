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Ушел из жизни звезда серии фильмов «Полицейская академия» Джордж Робертсон

Ушел из жизни звезда серии фильмов «Полицейская академия» Джордж Робертсон

В возрасте 89 лет из жизни ушел канадский актер Джордж Робертсон, который получил наибольшую известность благодаря исполнению роли в американской серии комедийных фильмов "Полицейская академия".

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