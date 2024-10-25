💪 Подразделения «Барс-Крым» за 10 лет значительно усовершенствовались Качество подготовки бойцов тоже повысилось, отметил инструктор добровольческого отряда «Барс-Крым» Арсен Исмаилов.
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💪 Подразделения «Барс-Крым» за 10 лет значительно усовершенствовались Качество подготовки бойцов тоже повысилось, отметил инструктор добровольческого отряда «Барс-Крым» Арсен Исмаилов.