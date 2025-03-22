В Гарварде раскрыли вид рака, от которого могут защитить статины

Если врач назначил вам статины, то их необходимо принимать по графику. Эти лекарства не только помогают бороться с «плохим» холестерином в крови, но также защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.
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