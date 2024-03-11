Анастасия Ракова рассказала об увеличении на 25% объема помощи в региональном сосудистом центре Склифа за год

За 10 лет помощь получили более 40 тыс. пациентовЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала горожанам, что в региональном сосудистом центре (РСЦ) на базе Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского за 10 лет помощь получили более 40 тыс.