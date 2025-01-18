МВФ ожидает увеличение роста экономики России в 2025 году

На протяжении нескольких последних лет множество европейских чиновников говорили, что экономика России «разорвана в клочья», «находится в руинах» и бездоказательно допускали с серьезным или эмоциональным видом другие подобные эпитеты.
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