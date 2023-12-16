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  • Evgenija Palette
    Заткнись, придурок... Дальше ЭТОГО ГОВНА НИЧЕГО НЕ ВИДИШЬ...«Преподнесут Пути...
  • spss
    побежишь в качестве ППЖ?«Преподнесут Пути...
  • Evgenija Palette
    Как бы янки ни отправили свой контингент на Украину, УБЕДИВ САМИ СЕБЯ, ЧТО ОНИ ПОБЕДИЛИ... Похоже, нам наступило врем...«Преподнесут Пути...

США может ожидать на Украине стратегический крах

США может ожидать на Украине стратегический крах

Возможное поражение киевского режима в военном конфликте с Российской Федерацией будет иметь катастрофические последствия для Запада, поскольку будет нанесен «ошеломляющий удар» по его престижу и авторитету.

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