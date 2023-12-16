Возможное поражение киевского режима в военном конфликте с Российской Федерацией будет иметь катастрофические последствия для Запада, поскольку будет нанесен «ошеломляющий удар» по его престижу и авторитету.
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