Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вопрос суверенитета России – ни больше, ни меньше К чему приведёт «аутсорсинг» госполномочий иностранным государствам?

Вопрос суверенитета России – ни больше, ни меньше К чему приведёт «аутсорсинг» госполномочий иностранным государствам?

В недавнем материале «Диверсия государственного уровня?» говорил о разрушительном для государства процессе – в российских городах Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске официально открываются представительства МВД иностранного государства, Киргизии.

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Комментарии
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Княжеченко Александр
А Дума у нас как всегда сидит и сопли жует! И на хрена она нам такая нужна?
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10 час.
Ирина Трифонова
Госдура превращает Россию в полный дурдом
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5 час.
НR
Надежда Rudi
В Правительстве кто вообще сидит? Сначала Киргизам подарили 670 млн, сейчас к нам на зарплату фигней заниматься!
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3 час.

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