В Новосибирске 4 ТЭЦ начали подавать тепло в жилые дома

Отопление начали подключать в Новосибирске с 12 октября, задействовав все четыре городские ТЭЦ. Тепло поэтапно поступает в жилые дома на обоих берегах — от площади Карла Маркса и Юго-Западного жилмассива до Заельцовского района и жилмассивов у вокзала Новосибирск-Главный.