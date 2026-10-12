В Новосибирске 4 ТЭЦ начали подавать тепло в жилые дома

Отопление начали подключать в Новосибирске с 12 октября, задействовав все четыре городские ТЭЦ. Тепло поэтапно поступает в жилые дома на обоих берегах — от площади Карла Маркса и Юго-Западного жилмассива до Заельцовского района и жилмассивов у вокзала Новосибирск-Главный.
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