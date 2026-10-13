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Русская весна

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ФСБ предотвратила атаку врага на военный аэродром «Балтимор» (ВИДЕО)

ФСБ предотвратила атаку врага на военный аэродром «Балтимор» (ВИДЕО)

ФСБ предотвратила атаку дронами со взрывчаткой на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. По данным силовиков, СБУ готовила удар по аэродрому с целью уничтожения самолётов и личного состава.

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