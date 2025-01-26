Пора приодеть Герту — в Honkai: Star Rail возвращается ивент “Планарный раскол” Раз...

Пора приодеть Герту — в Honkai: Star Rail возвращается ивент “Планарный раскол”Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали очередное возвращение внутриигрового события “Планарный раскол”, в рамках которого Первопроходцы будут получать удвоенные награды в виде планарных украшенийЧитать дальше → источник#Honkai_Star_Rail.
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