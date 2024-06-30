Цыгане пришли в Европу в XV веке, и с первых лет проявили свою независимость. Еще в 1432 году император Священной Римской империи Сигизмунд выдал грамоту цыганскому вожаку Ладиславу, в которой разрешал карать и миловать виновных.
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