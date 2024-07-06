МО: ВС РФ поразили склад оружия и стоянку дронов Bayraktar на двух аэродромах

Российские военные при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили склад авиационных средств поражения и стоянку дронов Bayraktar на двух военных аэродромах, а также скопления военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах в зоне проведения спецоперации.