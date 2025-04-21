Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании

На ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 25 апреля, ключевая ставка, скорее всего, останется неизменной, рассказал «Известиям» 21 апреля заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин.
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