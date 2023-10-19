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Штурм окопов противника на авдеевском направлении (ВИДЕО)

Штурм окопов противника на авдеевском направлении (ВИДЕО)

Кадры штурма окопов противника на авдеевском направлении. Бойцы отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» Добровольческого корпуса Южной группировки войск, застав врасплох боевиков ВСУ, провели быстрый захват вражеской позиции и закрепились на этом участке.

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