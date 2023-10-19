Штурм окопов противника на авдеевском направлении (ВИДЕО)

Кадры штурма окопов противника на авдеевском направлении. Бойцы отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» Добровольческого корпуса Южной группировки войск, застав врасплох боевиков ВСУ, провели быстрый захват вражеской позиции и закрепились на этом участке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии