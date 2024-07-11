Neuralink вживит имплант второму пациенту через неделю

Во время беседы, которая транслировалась на платформе X, Илон Маск и ведущие специалисты Neuralink представили возможности и перспективы своего устройства, включая восстановление функций при параличе и лечение потери памяти.
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