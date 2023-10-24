"Похож на влюблённого подростка". В сети обсуждают Тима Бёртона целующего Монику Беллуччи

Режиссёр Тим Бёртон на видео смотрит на Монику Беллуччи не отрываясь и целует ей руку. Гуру мистических сюжетов, готических элементов и чёрного юмора в кино кажется зрителям влюблённым подростком, готовым ради актрисы на всё.