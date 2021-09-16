40-летняя внучка Чапкиса в элегантном наряде подчеркнула упругие формы: "Ты слишком красивая"

Внучка известного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик покорила классическим образом на мероприятии 40-летняя актриса выглядит значительно моложе своих лет и любит показывать в Инстаграм стильные наряды, которые примеряет для разных съемок.
Внучка известного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик покорила классическим образом на мероприятии 40-летняя актриса выглядит значительно моложе своих лет и любит показывать в Инстаграм стильные наряды, которые примеряет для разных съемок.
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