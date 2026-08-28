"Закончится больно": экс-глава Минобороны Украины игнорирует слушания в Раде о коррупции

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров получит неприятности, если продолжит игнорировать приглашения парламента на заседания временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию коррупции.
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