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"Закончится больно": экс-глава Минобороны Украины игнорирует слушания в Раде о коррупции

"Закончится больно": экс-глава Минобороны Украины игнорирует слушания в Раде о коррупции

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров получит неприятности, если продолжит игнорировать приглашения парламента на заседания временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию коррупции.

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