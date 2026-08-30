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Вечная мерзлота и разреженный воздух: как и зачем китайские инженеры создали самую высокую железную дорогу мира

Вечная мерзлота и разреженный воздух: как и зачем китайские инженеры создали самую высокую железную дорогу мира

Цинхай-Тибетская железная дорога / © Wikimedia Commons Цинхай-Тибетская железная дорога доставляет обычных пассажиров прямо на Тибетское нагорье, поднимаясь на головокружительную высоту 5072 метра над уровнем моря.

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