Сборная Италии определилась с заявкой на ЧМ-2023

Сборная Италии определилась с итоговым составом из 12 баскетболистов, которые выступят на ЧМ-2023. Состав сборной Италии: Луиджи Датоме, Марко Списсу, Стефано Тонут, Николо Мелли, Симоне Фонтеккьо, Джампаоло Риччи, Маттео Спаньоло, Акилле Полонара, Мухамет Диуф, Лука Северини, Габриэле Прочида, Алессандро Пайола.
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