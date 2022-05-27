Украинские генералы готовят покушение на Зеленского

На просторах интернета появилась свежая информация о том, что украинский генералитет разработал план покушения на президента Украины Владимира Зеленского, так как другой возможности остановить войну не видят, передает телеграм-канал "Джокер ДНР".
На просторах интернета появилась свежая информация о том, что украинский генералитет разработал план покушения на президента Украины Владимира Зеленского, так как другой возможности остановить войну не видят, передает телеграм-канал "Джокер ДНР".
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