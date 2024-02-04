Михаил Скопин-Шуйский: начало пути Русского Гектора

Михаил Скопин-Шуйский на парсуне XVII века Имя этого человека было незаслуженно забыто. Если сегодня в России у тысячи человек на улице спросить, кто такой Михаил Скопин-Шуйский, то в лучшем случае правильно ответят несколько человек.