Военное обозрение

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Отличия БМП от БТР

Отличия БМП от БТР

Многие ошибочно полагают, что БТР - это легкобронированная машина на колесном шасси, предназначенная для перевозки пехоты, а БМП - такая же легкобронированная машина, только гусеничная.

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