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Адвокат Гаврилова об иске к певице Анне Седоковой: "Держим позицию нападения"

Адвокат Гаврилова об иске к певице Анне Седоковой: "Держим позицию нападения"

В Останкинском суде в эту пятницу начали разбирать по существу иск родителей и сына покойного Яниса Тиммы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой о разделе совместно нажитого супругами имущества .

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