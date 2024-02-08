СМИ: Такер Карлсон в Москве, кроме Путина, записал интервью с Эвардом Сноуденом

Такер Карлсон в Москве встречался с бывшим офицером Агентства национальной безопасности США, попросившим политическое убежище в России Эдвардом Сноуденом», и бывшим младшим помощником Сената Тарой Рид, которая обвиняла Байдена в сексуальных домогательствах, – сообщает в четверг, новостной портал Semafor.