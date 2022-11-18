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Автомобили Lada не подошли для такси и каршеринга, и вот почему

Автомобили Lada не подошли для такси и каршеринга, и вот почему

В ближайшее время в сервисах каршеринга и такси, принадлежащих Яндексу, не появятся автомобили бренда Lada, потому что агрегатор интересуют автомобили с автоматической коробкой передач, сообщил Максим Соколов в ходе форума «Транспорт России».

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