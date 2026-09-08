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Русская весна

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Атакованы предприятия и логистический центр врага под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

Атакованы предприятия и логистический центр врага под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

Атакованы предприятия и логистический центр врага под Киевом. Армия России нанесла удары дронами по Бориспольскому и Фастовскому районам Киевской области, сообщает ГСЧС Украины.

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