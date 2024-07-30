Вокруг света: Увела иностранного жениха у старшей сестры прямо в брачном агентстве, а потом рыдала в чужой стране

Сегодня огромное распространение получили браки мужчин из Южной Кореи с девушками из Узбекистана. Для этого созданы специальные брачные агентства, которые организуют не только знакомство пар, но и последующую свадьбу.
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