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Татар-информ

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Самые читаемые суры Корана озвучили в традиционном татарском макаме

Самые читаемые суры Корана озвучили в традиционном татарском макаме

В честь наступившего месяца Рамадан редакция «Миллиард.Татар» совместно с Центром подготовки хафизов Корана, Российским исламским институтом и радио «Китап» подготовила ролики с рецитацией Корана в манере, характерной для Волго-Уралья.

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