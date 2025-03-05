Самые читаемые суры Корана озвучили в традиционном татарском макаме

В честь наступившего месяца Рамадан редакция «Миллиард.Татар» совместно с Центром подготовки хафизов Корана, Российским исламским институтом и радио «Китап» подготовила ролики с рецитацией Корана в манере, характерной для Волго-Уралья.
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