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Российская армия уничтожила цех Львовского радиозавода

Российская армия уничтожила цех Львовского радиозавода

Армия России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили цех Львовского радиоремонтного завода, где производились ремонт и модернизация ЗРК «Тор», С-125, противорадиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины.

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