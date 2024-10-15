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Астраханский спортивный долгострой продолжает находиться в перечне капитальных вложений региона

Астраханский спортивный долгострой продолжает находиться в перечне капитальных вложений региона

Хотя текущий год гребной центр в Яксатово однозначно потерял. В конце прошлой недели вышло постановление правительства Астраханской области №669-П об объектах капитальных вложений, включенных в перечень на 2025 год и весь период реализации.

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