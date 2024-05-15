Ожирение в детстве может сократить продолжительность жизни вдвое

Новое исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (European Congress on Obesity) в Венеции, Италия (12-15 мая), впервые позволило количественно оценить влияние различных аспектов детского ожирения на долгосрочное здоровье и продолжительность жизни.
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