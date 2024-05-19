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Журнал Atlantic допустил гибель президента Ирана Раиси

Журнал Atlantic допустил гибель президента Ирана Раиси

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency Колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи допустил, что президент Ирана Ибрахим Раиси может быть мертв после жесткой посадки вертолета.

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