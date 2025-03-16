Битва за Дамаск продолжается: Израиль схлестнётся с ИГИЛ?

В новой ближневосточной драме может быть несколько Сирий Станислав Тарасов Фото: AP/TASS Реджеп Тайип Эрдоган после очередного заседания кабинета министров вновь заговорил о том, что «никогда не допустит перекройки карт в Сирии», имея в виду проекты ее раздела «по этническому или сектантскому признаку».