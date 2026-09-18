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Ивановские новости

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Палехский суд рассмотрит дело о хранении револьвера «Наган»

Палехский суд рассмотрит дело о хранении револьвера «Наган»

Мужчина хранил дома револьвер системы «Наган» 1941 года выпуска, ранее находившийся в доме его умершего отца.

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