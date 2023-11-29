В Приморье вновь скорректирован бюджет региона на текущий год

В Приморье депутаты на ноябрьской сессии регионального парламента внесли очередную корректировку главного финансового документа края на текущий год, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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