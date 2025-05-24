Новый министр сельского хозяйства Японии пообещал рис по 2000 иен за 5 кг

Новый министр сельского хозяйства Японии Синдзиро Коидзуми заявил в телевизионной программе в пятницу вечером, что правительство планирует продавать свой запас риса розничным торговцам по прямым контрактам, стремясь сделать его доступным в магазинах по цене 2000 иен (1,1 тыс.