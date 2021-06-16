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Водородный BMW X5 вышел на испытания

Водородный BMW X5 вышел на испытания

Водородная программа компании BMW хоть и медленно, но все же развивается. Былые опыты с переводом на водород двигателей внутреннего сгорания уже забыты, но еще в 2019 году на автосалоне во Франкфурте был представлен кроссовер BMW i Hydrogen Next.

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