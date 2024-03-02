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Будни мужчин. Все что нам интересно

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На Западе подсчитали стоимость новых социальных инициатив президента России

На Западе подсчитали стоимость новых социальных инициатив президента России

Новые национальные проекты, которые президент России Владимир Путин предложил во время выступления с ежегодным послании Федеральному Собранию, наряду с инициативами по повышению уровня жизни и массовым списанием кредитов российским регионам, могут стоить казне государства более 130 миллиардов долларов, что сейчас не учтено в бюджете.

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