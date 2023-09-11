Сын-собутыльник и потерянная любовь: личная трагедия самой красивой советской актрисы

Сын-собутыльник и потерянная любовь: личная трагедия самой красивой советской актрисыЕе фильмография немногочисленна: в копилке одной из главных красавиц отечественного кино прошлого столетия всего лишь 11 ролей, которые навсегда прославили ее имя.