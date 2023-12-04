FT: Армия Британии столкнулась с дефицитом бюджета в 25 миллиардов долларов

В британском оборонном ведомстве заявили о дефиците выделенных правительством страны средств. В общей сложности армии Соединенного Королевства не достает больше 16,9 миллиардов фунтов (около 22 миллиардов долларов).
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