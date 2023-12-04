Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • star
    достали уже эти семейные кланы,дочка,а ты знаешь,что после просмотра этого фильма у подростков сносит остатки мозгов ...Мизулина поблагод...
  • Виктор Гутман
    Виновато не сообщество, а государство!Путин: В проблеме...
  • боярешкик
    так ведь власти Украинские сделали все что могли для сдачи государства- разминировали все что можно, со сторони Белор...Белый дом: США в ...

FT: Армия Британии столкнулась с дефицитом бюджета в 25 миллиардов долларов

FT: Армия Британии столкнулась с дефицитом бюджета в 25 миллиардов долларов

В британском оборонном ведомстве заявили о дефиците выделенных правительством страны средств. В общей сложности армии Соединенного Королевства не достает больше 16,9 миллиардов фунтов (около 22 миллиардов долларов).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх