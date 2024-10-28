Прогноз погоды в Крыму на 28 октября

Прогноз погоды в Крыму на 28 октябряВ Симферополе +16 и малооблачноВ Севастополе +17 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +17 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +18 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +17 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и облачно с прояснениямиВ Алуште +17 и облачно с прояснен.