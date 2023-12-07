Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в Подмосковье, сообщил телеканал РЕН со ссылкой на источник.
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Украинско-бандеровская мразь убирает людей, которые против фашистской диктатуры в стране. Плохо, что у них это получается. Земля пухом! Жаль человека!
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6 час.
Сиропчик Микульский
Жалко мужика! Я его видел будущим президентом новой Украины.
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4 час.
прокопов дмитрий
Очередной плевок в лицо российской правоохранительной системы! СБУ действует на территории России как у себя дома! Скольких они уже убили! А ответа, со стороны России, никакого!
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3 час.
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