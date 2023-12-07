В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы

Украинско-бандеровская мразь убирает людей, которые против фашистской диктатуры в стране. Плохо, что у них это получается. Земля пухом! Жаль человека!

прокопов дмитрий

Очередной плевок в лицо российской правоохранительной системы! СБУ действует на территории России как у себя дома! Скольких они уже убили! А ответа, со стороны России, никакого!