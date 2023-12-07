Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Виталий Рудзит
    Это на блат, это золотой телец, это 5 колонна!А куда смотрит СК?
  • Александр Рус
    там ректорат и деканат возобновили себя бессмертными?хотят пообщаться с кувалдой?А куда смотрит СК?
  • Виктор Шилин
    Только очистились вроде более менее и вот опять  гавно ,как в унитаз потекло в Россию , либерасты перевертыши по таре...А куда смотрит СК?

В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы

В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в Подмосковье, сообщил телеканал РЕН со ссылкой на источник.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Украинско-бандеровская мразь убирает людей, которые против фашистской диктатуры в стране. Плохо, что у них это получается. Земля пухом! Жаль человека!
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6 час.
Сиропчик Микульский
Жалко мужика! Я его видел будущим президентом новой Украины.
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4 час.
прокопов дмитрий
Очередной плевок в лицо российской правоохранительной системы! СБУ действует на территории России как у себя дома! Скольких они уже убили! А ответа, со стороны России, никакого!
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3 час.

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