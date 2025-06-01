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Военное обозрение

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ВС РФ выбили противника из Дылеевки на Торецком направлении, подняв над селом российский флаг

ВС РФ выбили противника из Дылеевки на Торецком направлении, подняв над селом российский флаг

Остатки вражеских подразделений отступили в направлении Белой Горы.

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